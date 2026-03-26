«Всё будет только на условиях России»: Дмитриев раскрыл детали переговоров с Америкой

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал опасения о возможной невыгоде для Москвы от совместных экономических инициатив с Вашингтоном. Он заверил корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева, что все планы изначально просчитаны так, чтобы приносить пользу исключительно нашей стороне.

Кирилл Дмитриев рассказал о выгоде России в совместных с США проектах. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«У нас мощнейшая позиция, у нас самые мощные ресурсы. Все проекты чётко просчитаны, и они точно выгодны России», — подчеркнул один из главных российских переговорщиков.

Участники переговорного процесса, по его заверению, не допустят заключения соглашений, которые могли бы оказаться однобокими.

Дмитриев также отметил, что оппоненты России прекрасно осознают, какие преимущества она получит от углубления экономических связей с Соединёнными Штатами. Именно это, по его мнению, вызывает их активное противодействие.

«Только встреча, только есть экономическое взаимодействие — тут же вой врагов», — добавил спецпредставитель президента, указав, что недоброжелатели стремятся блокировать обсуждение любых совместных начинаний. Приоритетом в таких проектах должно быть достижение синергии, выгодной для России.