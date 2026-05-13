13 мая, 11:46

В Москве за первый квартал 2026 года родились 416 двойняшек

Обложка © hutterstock / FOTODOM / Katrina Elena

По данным за первый квартал 2026 года, чаще всего двойняшки в России появлялись на свет в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Соответствующую статистику Социальный фонд собрал при анализе данных о родах для назначения выплат. Своими наблюдениями ведомство поделилось в канале в «Максе».

«Чаще всего двойни рождались в Москве (416 двойняшек), Московской области (254) и Санкт Петербурге (222)», — говорится в сообщении.

Рождение тройняшек зафиксировали в Ивановской, Кировской, Самарской и Запорожской областях, а также в столице. В Соцфонде напомнили: при рождении двух или трёх детей одновременно положена повышенная поддержка — увеличенное пособие по беременности и родам, более высокий материнский капитал и пособие при рождении на каждого ребёнка.

Пособие для студенток по беременности и родам в России выросло в 4 раза

Ранее в Минтруде России сообщили, что оба работающих родителя при рождении двойни могут оформить отпуск по уходу за детьми, разделив обязанности — например, мама берёт отпуск за одним ребёнком, а папа за другим. В этом случае каждый из них будет получать ежемесячное пособие в размере 40% своего среднего заработка за два года, предшествовавших отпуску, до достижения ребёнком полутора лет (суммы могут отличаться из-за разного заработка).

Анастасия Никонорова
