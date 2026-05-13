Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 12:19

«Я старше, имею право»: Россиянка получила шквал оскорблений из-за «обезьяньих» губ вместо лечения

В Оренбурге терапевт отчитала пациентку за губы вместо помощи и потеряла работу

В Оренбурге девушка попала в больницу с приступом из-за камней в желчном пузыре, но вместо должного лечения пациентка услышала резкую критику в адрес своей внешности. Об этом Марьям рассказала в своих социальных сетях.

В Оренбурге терапевт отчитала пациентку за губы во время колик и потеряла работу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr.samtica

Инцидент случился 8 мая. По словам девушки, терапевт Елена Барышева заявила, что ей неприятно смотреть на пациентку из-за сильно увеличенных «обезьяньих» губ.

«Я имею право сказать, потому что я старше тебя. У тебя губы огроменные», — заявила врач, посоветовав девушке чаще смотреть в зеркало.

Врача уволили, а самой пациентке предстоит встреча с главврачом клиники. Больничный центр также принёс извинения и пообещал провести проверку. Если нарушение подтвердится, врача привлекут к ответственности. При этом в клинике подчеркнули, что саму медицинскую помощь Марьям оказали вовремя и полностью.

Врач-извращенец получил 5,5 года тюрьмы за съёмку раздевавшихся пациенток
Врач-извращенец получил 5,5 года тюрьмы за съёмку раздевавшихся пациенток

Раньше сообщалось, что во Вьетнаме врачи экстренно прооперировали 38-летнего мужчину — он почти месяц носил на половом члене металлические болты, и они сильно повредили ткани. Пациента доставили в больницу города Кантхо 27 апреля. Медики обнаружили, что орган сильно распух и деформирован, а два стальных болта стягивали его.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar