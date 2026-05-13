«Я старше, имею право»: Россиянка получила шквал оскорблений из-за «обезьяньих» губ вместо лечения

В Оренбурге девушка попала в больницу с приступом из-за камней в желчном пузыре, но вместо должного лечения пациентка услышала резкую критику в адрес своей внешности. Об этом Марьям рассказала в своих социальных сетях.

В Оренбурге терапевт отчитала пациентку за губы во время колик и потеряла работу.

Инцидент случился 8 мая. По словам девушки, терапевт Елена Барышева заявила, что ей неприятно смотреть на пациентку из-за сильно увеличенных «обезьяньих» губ.

«Я имею право сказать, потому что я старше тебя. У тебя губы огроменные», — заявила врач, посоветовав девушке чаще смотреть в зеркало.

Врача уволили, а самой пациентке предстоит встреча с главврачом клиники. Больничный центр также принёс извинения и пообещал провести проверку. Если нарушение подтвердится, врача привлекут к ответственности. При этом в клинике подчеркнули, что саму медицинскую помощь Марьям оказали вовремя и полностью.

