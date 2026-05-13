Госдума разрешила использовать ВС РФ для защиты россиян за рубежом

Госдума приняла закон, разрешающий использовать Вооруженные силы России для защиты граждан за рубежом. Речь идет о случаях ареста или уголовного преследования иностранными судами. Документ одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно инициативе, президент РФ сможет направлять подразделения армии для защиты россиян от решений иностранных и международных инстанций, действующих без участия России.

Также закон предусматривает дополнительные меры со стороны государственных органов.

Нововведение расширяет действующие полномочия, позволяющие привлекать военных для выполнения задач вне их основного назначения.

В апреле документ был принят в первом чтении.