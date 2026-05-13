13 мая, 11:43

Госдума разрешила использовать ВС РФ для защиты россиян за рубежом

Обложка © Life.ru.

Госдума приняла закон, разрешающий использовать Вооруженные силы России для защиты граждан за рубежом. Речь идет о случаях ареста или уголовного преследования иностранными судами. Документ одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно инициативе, президент РФ сможет направлять подразделения армии для защиты россиян от решений иностранных и международных инстанций, действующих без участия России.

Также закон предусматривает дополнительные меры со стороны государственных органов.

Нововведение расширяет действующие полномочия, позволяющие привлекать военных для выполнения задач вне их основного назначения.

Правкомиссия одобрила законопроект о защите россиян от иностранных судов
В апреле документ был принят в первом чтении.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • ВС РФ
  • Политика
