Пусть земля будет чистой! Москвичи готовы платить до 20 тысяч рублей хранителям могил

В Москве стремительно растёт число «могильных киперов», на сайтах бесплатных объявлений только по столичному региону насчитывается около 500 таких предложений. Английское слово «кипер» означает хранитель, так называют человека, который ухаживает за чужими захоронениями, хотя некоторые прямо пишут «уборка могил».

38-летний кипер показал корреспонденту kp.ru галерею своего смартфона — там сплошь плиты, оградки, кресты и венки, сфотографированные для отчёта перед заказчиками. Уход за чужими могилами в Москве расцвёл в пандемию, когда услугу активно стал предлагать ГБУ «Ритуал», а частников сейчас стало гораздо больше. Базовая уборка (прополоть сорняки, помыть памятник, убрать листву) стоит около 3000 рублей, плюс-минус 500 в зависимости от удалённости кладбища.

Прейскурант на другие услуги не фиксирован: покрасить оградку поверх старой краски можно за 3000, но если снять старое покрытие, отшлифовать и нанести два слоя — цена вырастает втрое. Полный комплекс (уборка, покраска, подсыпка щебня или песка, высадка простых цветов вроде очитка или барвинка) обойдётся в 20 000 рублей.

Вы когда-нибудь замечали необычные кресты с крышей? Мало кто знает, но их история уходит глубоко в языческое прошлое. Life.ru выяснил, откуда взялись такие украшения, почему покойникам строили целые дома и при чём тут Баба-яга.