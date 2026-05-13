«Ждём в автозаке, тут тепло»: Полиция Казахстана записала клип для закладчиков под песню Barbie Girl

В Казахстане сотрудники Департамента полиции Костанайской области записали креативное обращение к закладчикам, использовав для этого один из самых узнаваемых мировых поп-хитов конца 1990-х — песню Barbie Girl группы Aqua. Ролик опубликовали в соцсетях.

«Незаконный оборот наркотических веществ влечёт уголовную ответственность. А если ты решил этим заняться, эта песня специально для тебя», — заявил полицейский в начале видео.

Далее под легендарную мелодию страж порядка рассказал о последствиях для распространителей. В кадре также показали автозак с бойцами СОБРа.

«Ты сегодня закинул закладку под куст, это значит, что мы уже рядом. Ты решил заработать нечестным путём, значит, мы тебя ждём в автозаке. Тут тепло, хорошо, приходи, располагайся. Хотел разбогатеть — уедешь на пять лет за решётку, они помогут», — такие строки прозвучали в переделанном тексте.

Ранее ФСБ впервые ликвидировала в Забайкальском крае подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, организатором которой оказался местный житель 1979 года рождения. Мужчина начинал с мелких закладок, но затем арендовал помещение и наладил полный цикл изготовления запрещённых веществ. При обыске у него изъяли готовые дозы и ёмкости с прекурсорами общим объёмом более 700 литров — такого количества химикатов хватило бы для производства как минимум десяти килограммов наркотиков.