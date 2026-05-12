Совбез сообщил о сокращении числа наркопреступлений в России на 40%

В ведомстве указали, что анализ основных показателей антинаркотической деятельности за первый квартал 2026 года показал: количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля в общей структуре преступности снизилась с 12,8% до 9,2%.

Параллельно отечественные правоохранители изъяли из незаконной продажи свыше 6,5 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В Совбезе уточнили, что большую часть этой массы составляют синтетические психоактивные субстанции.

Ранее Федеральная служба безопасности впервые обнаружила и ликвидировала в Забайкальском крае подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Организатором незаконного производства оказался местный житель 1979 года рождения, который начинал с мелкого сбыта через закладки, а затем арендовал помещение и наладил полный цикл изготовления запрещённых веществ. При обыске у него изъяли готовые дозы и ёмкости с прекурсорами, общий объём жидкости превысил 700 литров.