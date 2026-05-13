Легендарная Sega возвращается? Компания зарегистрировала бренд в России

Японская компания Sega зарегистрировала одноимённый товарный знак в России. Это следует из данных Роспатента, пишет РИА «Новости».

Заявка на регистрацию была подана в июне 2025 года, а в мае 2026 года ведомство приняло положительное решение.

Теперь под этим брендом компания сможет выпускать и продавать широкий спектр товаров. Речь идет о программном обеспечении для компьютеров и смартфонов, а также об одежде, обуви и игрушках. Кроме того, регистрация позволяет оказывать рекламные, финансовые и образовательные услуги.

О планах по фактическому возвращению на российский рынок пока не сообщается.

Sega — японская компания, производящая видеоигры и оборудование для них. В начале 1980-х годов Sega начала разрабатывать игровые приставки, выпустив популярную Sega Mega Drive, которая обрела успех после выхода игры Sonic the Hedgehog в 1991 году. В 2001 году Sega прекратила производство приставок, чтобы стать сторонним разработчиком и издателем.