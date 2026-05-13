Пропавший в Крыму известный барабанщик найден погибшим

В Крыму завершились поиски 36-летнего преподавателя игры на ударных Сергея Сысоева. Он найден погибшим, сообщили в пресс-службе республиканского СУСК РФ.

Информация об исчезновении мужчины ранее появилась в социальных сетях. Тело обнаружили во вторник на окраине Симферополя. Родных музыканта, маму и брата, уже оповестили о случившемся, пишет РИА «Новости».

В следственном управлении подтвердили место обнаружения. Там также добавили важную деталь: криминальные признаки смерти отсутствуют.

Сергей Сысоев был известен в профессиональной среде как наставник по классу барабанов. Вместе с партнёрами он запустил специализированные учебные заведения в Симферополе и Севастополе, где обучали мастерству владения ударной установкой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимую проверку по данному факту.