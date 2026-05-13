Четыре человека ранены под Белгородом при атаке ВСУ, один в тяжёлом состоянии

В результате атак украинских беспилотников на территории Белгородского округа пострадали четыре мирных жителя. Под удары попали несколько населённых пунктов, повреждены автомобили и частный дом. Об этом в соцсетях написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Четыре человека пострадали под Белгородом после атак ВСУ, один в тяжёлом состоянии. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Бессоновка дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились двое сотрудников местного сельхозпредприятия. Один из мужчин получил множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук — его состояние оценивается как тяжёлое. У второго пострадавшего также множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки. Пострадавшие были доставлены в Бессоновскую амбулаторию, где им оказывается вся необходимая помощь. Автомобиль полностью уничтожен огнём.

В том же селе от атаки второго беспилотника пострадал ещё один работник. Медики диагностировали у него множественные осколочные ранения головы и спины. После оказания помощи в амбулатории всех троих пострадавших бригады скорой направляют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

В посёлке Разумное дрон нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен водитель — у мужчины непроникающее ранение живота. Он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают необходимую помощь. Транспортное средство повреждено.

В селе Таврово беспилотник атаковал частный жилой дом, в результате чего загорелась кровля. Прибывшие пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание.

Кроме того, в посёлке Майский и в селе Черемошное в результате детонации БПЛА повреждено по одному легковому автомобилю. В посёлке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия — повреждены три легковых автомобиля. Все службы работают на местах происшествий. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки российские военные атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, работающие на нужды ВСУ. Авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 147 районах.