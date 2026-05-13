В Госдуме объяснили, можно ли жить у родственников без регистрации

Если гражданин России находится не по месту постоянной регистрации более 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию. Об этом RT напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Однако штраф за нарушение этого правила (ст. 19.15.1 КоАП) применяется не всегда. Парламентарий указал на важное примечание: человек освобождается от ответственности, если живёт без регистрации у собственника или нанимателя жилья, который сам зарегистрирован в этом помещении, и приходится ему близким родственником.

В перечень входят: супруг(а), дети (родные и усыновлённые), родители, бабушки, дедушки, внуки, родные братья и сёстры, а также опекуны, попечители и подопечные. Сюда же — супруги детей и супруги родителей.

Обязанность поставить на учёт через 90 дней сохраняется, но штраф за её отсутствие в этих случаях применяться не должен. На дальних родственников (тёти, дяди, двоюродные братья и сёстры) это исключение не распространяется.

