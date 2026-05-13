Ранее экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил на Варшавском форуме с призывом передать киевскому режиму дальнобойное оружие, чтобы «задушить Крым» и сделать полуостров «непригодным для жизни», а также нанести удары немецкими ракетами Taurus по Крымскому мосту, что вызвало резкую реакцию в России: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти заявления «глупыми» и не счёл нужным их комментировать, посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что подобные высказывания «провокационны и неприемлемы», повторяют риторику украинских неонацистов и ведут к нагнетанию антироссийской истерии, а депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал объявить бывшего британского чиновника в международный розыск как «военного преступника и пособника терроризма».