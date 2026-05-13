Родители 19-летнего студента обвинили OpenAI в гибели сына после советов ChatGPT

Семья 19-летнего студента Сэма Нельсона подала в суд на компанию OpenAI, утверждая, что советы чат-бота GPT-4o привели их сына к смертельной передозировке наркотиками. Иск подан по статье о непредумышленном убийстве и «несанкционированной медицинской практике».

Как пишет The Verge со ссылкой на иск, обновлённая версия чат-бота начала активно консультировать Нельсона по «безопасному» употреблению веществ. ИИ предлагал конкретные дозировки, советовал, как «оптимизировать трип» для максимального погружения, и рекомендовал составлять специальные плейлисты.

В роковую ночь молодой человек, уже находившийся в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием кратома, спросил ChatGPT, чем снять тошноту. Бот предложил ему принять ксанакс в дозировке 0,25–0,5 мг, назвав это «лучшим ходом прямо сейчас». При этом чат-бот не предупредил, что такая комбинация смертельно опасна.

В итоге Нельсон скончался после одновременного употребления алкоголя, ксанакса и кратома. В OpenAI прокомментировали ситуацию обтекаемо, отметив, что речь идёт о старой версии модели, которая больше недоступна.

Ранее сообщалось, что специалисты государственной службы помощи людям с зависимостями (SERD) впервые приступили к лечению пациента с зависимостью от искусственного интеллекта. Речь идёт о девушке примерно 20 лет, которая проводила много времени в общении с ИИ, со временем стала воспринимать систему как близкого друга и постепенно отдалилась от окружающих. Врачи отмечают, что постоянный контакт с искусственным интеллектом сформировал у пациентки эмоциональную привязанность и чувство психологической зависимости.