Костромская пенсионерка 21 раз переводил деньги экстремистам и попала под суд

В Костроме завершили расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в финансировании запрещённой организации. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 60-летняя пенсионерка знала, что межрегиональное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России, однако продолжала перечислять ему деньги.

Следователи считают, что с сентября 2022 года по март 2024 года женщина совершила 21 банковский перевод на общую сумму более 8,5 тысячи рублей. Эти средства, как утверждается, использовались для финансирования организации.

Противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ. На время расследования женщину заключили под стражу. Также суд арестовал её имущество и денежные средства. Уголовное дело по статье о финансировании терроризма уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Калининградской области 65-летней женщине-адвокату было предъявлено обвинение в государственной измене. Изначально ей инкриминировали более мягкую статью — о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством.