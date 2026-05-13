Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 мая, 14:03

Путин: РФ продолжит разработку ракет, способных преодолевать любые системы ПРО

Обложка © Life.ru

Россия продолжит разработку ракетных комплексов, способных преодолевать современные и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», — сказал глава государства.

Путин поздравил ЦНИИмаш с юбилеем и вспомнил запуск первого спутника
Напомним, президент России прибыл с визитом в Московский институт теплотехники. Именно здесь разрабатывались «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Путин вручил сотрудникам предприятия орден «За доблестный труд».

Александра Мышляева
