Путин: РФ продолжит разработку ракет, способных преодолевать любые системы ПРО

Россия продолжит разработку ракетных комплексов, способных преодолевать современные и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», — сказал глава государства.

Напомним, президент России прибыл с визитом в Московский институт теплотехники. Именно здесь разрабатывались «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Путин вручил сотрудникам предприятия орден «За доблестный труд».