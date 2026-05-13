Путин заявил об эффективном применении неядерных баллистических комплексов в СВО

Президент России Владимир Путин сообщил об успешном использовании подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами в зоне СВО. Заявление прозвучало в среду во время визита главы государства в Московский институт теплотехники (МИТ).

«Созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции», — отметил президент.

Визит на предприятие завершился торжественной церемонией. Коллектив института был удостоен ордена «За доблестный труд». Глава государства лично вручил награду разработчикам.

МИТ является одним из ведущих научных центров оборонно-промышленного комплекса страны. Именно здесь появились на свет стратегические ракетные системы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и морская «Булава». В настоящее время корпорация подчиняется «Роскосмосу».

За свою историю учреждение дважды отмечалось высокими государственными наградами. Ордена Ленина коллектив получал в 1968 и 1976 годах.