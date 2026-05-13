Путин заявил, что советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы

Советские наработки в сфере ракетостроения до сих пор остаются востребованными, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Московский институт теплотехники. По словам главы государства, работа предприятия, являющегося одним из ключевых в оборонно-промышленном комплексе РФ, сформировала суверенную школу конструирования таких систем и внесла неоценимый вклад в укрепление безопасности всей страны.

«Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперёд. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», — сказал Путин.

Напомним, сегодня Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники. Помимо прочего, президент наградил коллектив предприятия орденом «За доблестный труд».