Сразу три «королевские» двойни появились на свет в Приморье

В Приморском крае за неделю появились на свет сразу три «королевские» двойни. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так называют двойни, в которых рождаются мальчик и девочка одновременно. По данным ведомства, это фиксировалось в период с 4 по 10 мая.

Всего за это время в роддомах региона родились 247 детей — 128 мальчиков и 119 девочек. Также за неделю 47 семей получили статус многодетных. В 24 семьях родились четвёртые, пятые, шестые, седьмые и даже восьмые дети. В Минздраве отметили, что жители региона всё чаще выбирают многодетность. Самым активным месяцем по рождению четвёртых и последующих детей в ведомстве назвали январь. Тогда в Приморье появились на свет 111 малышей.

Ранее стало известно, что по данным за первый квартал 2026 года, чаще всего двойняшки в России рождались в Москве (416 пар), Московской области (254) и Санкт-Петербурге (222). Такую статистику Социальный фонд собрал при анализе данных о родах для назначения выплат. Рождение тройняшек зафиксировали в Ивановской, Кировской, Самарской и Запорожской областях, а также в столице.