Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:30

Сразу три «королевские» двойни появились на свет в Приморье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

В Приморском крае за неделю появились на свет сразу три «королевские» двойни. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так называют двойни, в которых рождаются мальчик и девочка одновременно. По данным ведомства, это фиксировалось в период с 4 по 10 мая.

Всего за это время в роддомах региона родились 247 детей — 128 мальчиков и 119 девочек. Также за неделю 47 семей получили статус многодетных. В 24 семьях родились четвёртые, пятые, шестые, седьмые и даже восьмые дети. В Минздраве отметили, что жители региона всё чаще выбирают многодетность. Самым активным месяцем по рождению четвёртых и последующих детей в ведомстве назвали январь. Тогда в Приморье появились на свет 111 малышей.

Извлекли, прооперировали и вернули обратно: Женщина дважды родила одного и того же ребёнка
Извлекли, прооперировали и вернули обратно: Женщина дважды родила одного и того же ребёнка

Ранее стало известно, что по данным за первый квартал 2026 года, чаще всего двойняшки в России рождались в Москве (416 пар), Московской области (254) и Санкт-Петербурге (222). Такую статистику Социальный фонд собрал при анализе данных о родах для назначения выплат. Рождение тройняшек зафиксировали в Ивановской, Кировской, Самарской и Запорожской областях, а также в столице.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar