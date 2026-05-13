Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:23

В Иркутске мальчик упал в реку, делая фото на телефон — его ищут вторые сутки

Место падения ребёнка в реку в Иркутской области. Обложка © СУ СК РФ по Иркутской области

Место падения ребёнка в реку в Иркутской области. Обложка © СУ СК РФ по Иркутской области

В Иркутске пропал десятилетний мальчик, который у реки пытался сделать фотографию на свой телефон и упал в воду. В СУ СК по региону сообщили, что всё произошло накануне, но местоположение ребёнка до сих пор не установлено.

«12 мая десятилетний ребёнок, находясь на берегу реки Иркут в СНТ «Сосна» в Ленинском районе г. Иркутска, пытаясь сделать фотографию на свой телефон, оступился и упал в реку. Со слов несовершеннолетнего очевидца ребёнка унесло течением», — говорится в сообщении.

По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Поиски мальчика ведут волонтёры, сотрудники МВД и МЧС. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили родителей ребёнка и свидетелей.

В Новосибирской области нашли тело подростка, утонувшего в реке Карасук
В Новосибирской области нашли тело подростка, утонувшего в реке Карасук

Ранее Life.ru уже писал о трагедии в Воронеже: пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа и разбилась. По версии следователей, родители отвлеклись и не доглядели за ребёнком. Но специалисты всё равно проверят все возможные причины случившегося.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar