В Иркутске мальчик упал в реку, делая фото на телефон — его ищут вторые сутки

В Иркутске пропал десятилетний мальчик, который у реки пытался сделать фотографию на свой телефон и упал в воду. В СУ СК по региону сообщили, что всё произошло накануне, но местоположение ребёнка до сих пор не установлено.

«12 мая десятилетний ребёнок, находясь на берегу реки Иркут в СНТ «Сосна» в Ленинском районе г. Иркутска, пытаясь сделать фотографию на свой телефон, оступился и упал в реку. Со слов несовершеннолетнего очевидца ребёнка унесло течением», — говорится в сообщении.

По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Поиски мальчика ведут волонтёры, сотрудники МВД и МЧС. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили родителей ребёнка и свидетелей.

