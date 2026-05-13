Вынес мусор — повысил ей либидо: Учёные объяснили, почему женщины сходят с ума по хозяйственным мужчинам

Женское либидо может усиливаться, когда домашние обязанности в паре распределены справедливо. Об этом свидетельствует серия масштабных исследований, включая работы в Archives of Sexual Behavior и The Journal of Sex Research.

По данным специалистов, сексуальное желание у женщин выше в отношениях, где оба участвуют в домашних делах примерно на равных.

При этом обратный перекос не работает: если мужчина выполняет большую часть бытовых задач, уровень страсти может снижаться.

Исследователи отмечают, что ключевым фактором становится не сам объём работы по дому, а ощущение баланса, партнёрства и взаимного вклада.

Ранее в интернете распространился миф о том, что прикосновения к женской груди снижают либидо женщины из-за выработки пролактина. Однако врач-гинеколог не согласилась с этим, отметив, что трогать женскую грудь не только можно, но ещё и очень важно.