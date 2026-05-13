В Химках пять дней ищут мать с трёхлетней дочкой, пропавшую на фоне депрессии

В Подмосковье разыскивают 40-летнюю Юлию Калинину и её трёхлетнюю дочь, которые ушли из дома пять дней назад. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, женщина жила с дочерью в Химках. После смерти мужа она одна воспитывала ребёнка и тяжело переживала потерю супруга. Родным Юлия жаловалась на сильную депрессию и говорила, что ей «всё надоело».

Последний раз родители женщины связывались с ней пять дней назад. После этого её местонахождение остаётся неизвестным. Близкие рассказали, что перед уходом из дома Юлия взяла с собой детский горшок дочери. Предположительно, последние годы женщина находилась в декретном отпуске и занималась воспитанием ребёнка. До этого она работала в одном из магазинов бытовой техники и электроники. Другие обстоятельства исчезновения пока неизвестны.

