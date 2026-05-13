В Москве не исключают, что западные страны могут готовить новую «кровавую инсценировку» на Украине. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По её словам, российская сторона обратила внимание на сообщения о встречах представителей НАТО с режиссёрами, сценаристами и продюсерами, работающими в киноиндустрии. Жданова заявила, что такие встречи, по имеющейся информации, проходили в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже. В следующем месяце, по её словам, также запланирована встреча с членами Британской гильдии сценаристов.

Она утверждает, что в письме приглашённым участникам упоминались три проекта, которые уже находятся в разработке.

«Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке? Например, в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче», — приводит слова Ждановой РИА Новости.

Российская сторона ранее неоднократно называла события в Буче провокацией. В Минобороны РФ заявляли, что российские подразделения покинули город ещё 30 марта 2022 года, а опубликованные Киевом материалы появились позднее. Официальный Киев и западные страны, в свою очередь, обвиняли Россию в причастности к произошедшему в Буче. Москва эти обвинения отвергает.