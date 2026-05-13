Дептранс: Вечером пробки в Москве могут достичь 8 баллов

Вечером в среду пробки на столичных дорогах могут достичь восьми баллов. Жителям и гостям Москвы настоятельно рекомендуют по возможности пересесть на общественный транспорт, а водителям — по возможности пользоваться метро. Об этом сообщили в Дептрансе.

«По данным ЦОДД, сейчас на дорогах 5 баллов, вечером ожидается до 8. В городе временные локальные перекрытия, некоторые привычные маршруты могут быть временно недоступны», — говорится в сообщении ведомства.

Прямо сейчас движение уже закрыто на Новоарбатском мосту в сторону центра, на внутренней стороне Садового кольца у Новинского бульвара, а также на съезде с Енисейской в проезд Серебрякова и на проспекте Мира возле дома №79 (в направлении центра). В департаменте добавили, что в вечерний час пик затруднения вероятны в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях, ведущих за город.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков предупредил, что устойчивой солнечной погоды в Москве пока не будет — она установится примерно с 25 мая, а до этого месяц останется переменчивым. По его словам, погода перестраивается на летний лад, но позагорать в ближайшие дни не удастся: при прогреве велика вероятность гроз. Жара, наблюдавшаяся 4 и 5 мая, на этой неделе не повторится, однако к выходным температура поднимется до 22–25 градусов, осадков не ожидается. Стабильное тепло придёт в столицу примерно через две недели.