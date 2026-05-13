Путин призвал российский ОПК «обходить шипы» и двигаться вперёд

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественный оборонно-промышленный комплекс должен продолжать двигаться вперед и добиваться нужных стране результатов, несмотря на любые трудности.

В среду глава государства посетил Московский институт теплотехники — одно из ключевых предприятий российского ОПК, где были разработаны стратегические ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Во время визита Путин наградил коллектив института орденом «За доблестный труд».

Выступая перед сотрудниками, президент сравнил путь российского ОПК с дорогой, «не усыпанной розами».

«Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперёд. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России», — сказал российский лидер.

Во время обращения президент также использовал слово «товарищи». Он пояснил, что специалисты оборонной отрасли мало отличаются от людей, которые служат Родине в погонах.

