Зеленский заявил, что 14 мая на Украину прилетело не менее 800 дронов и атака продолжается

Владимир Зеленский признал, что в течение дня 14 мая почти во всех областях Украины были зафиксированы повреждения — речь идёт преимущественно о западных регионах страны.

По его словам, сначала суток зафиксировано не менее 800 российских дронов, и атака продолжается. Также он не исключил запуск ракет. Зеленский заявил, что таким образом «Россия пытается испортить общий политический фон», забыв, что Украина также наносит удары.

Напомним, 14 мая ВС России проводят массированную атаку по целям на западе Украины. Под ударами критическая инфраструктура во Львове, Жовкве и Ивано-Франковске, также впервые под ударом оказался Ужгород Закарпатской области.