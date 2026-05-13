13 мая, 14:51

Ужгород впервые с начала СВО оказался под ударом дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

В Закарпатской области Украины впервые после начала СВО был атакован Ужгород — административный центр региона. Об этом у себя в соцсетях рассказал украинский журналист Виталий Глагола.

Дроны атакую Ужгород. Видео © Виталий Глагола

Раньше беспилотники ВС РФ в этот регион не залетали. По словам журналиста, под ударами находятся промышленный район города, склады и объекты критической инфраструктуры. Один из таких попал на видео.

Над городом слышны взрывы и выстрелы. Глагола добавил, что некоторых жителей Ужгорода не пускают в укрытия с детьми.

ГУР заявило об ударах ВС РФ по объектам энергетики и органам власти на Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия устроила массированный обстрел целей на западе Украины. Известно, что под удар попало здание СБУ в Луцке и нефтебаза в Хмельницкой области, где после прилёта начался сильный пожар.

Владимир Озеров
