Ужгород впервые с начала СВО оказался под ударом дронов

В Закарпатской области Украины впервые после начала СВО был атакован Ужгород — административный центр региона. Об этом у себя в соцсетях рассказал украинский журналист Виталий Глагола.

Дроны атакую Ужгород.

Раньше беспилотники ВС РФ в этот регион не залетали. По словам журналиста, под ударами находятся промышленный район города, склады и объекты критической инфраструктуры. Один из таких попал на видео.

Над городом слышны взрывы и выстрелы. Глагола добавил, что некоторых жителей Ужгорода не пускают в укрытия с детьми.

