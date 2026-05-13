Запад Украины под прицелом: Армия России наносит массированный удар по тылу ВСУ

ВС России проводят массированную атаку по целям на западе Украины. Под ударами критическая инфраструктура в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, сообщают местные СМИ.

В Ужгороде (Закарпатская область) произошёл пожар на объекте критической. В Ивано-Франковске прогремело три сильных взрыва. Кроме того, по данным властей, в Жовкве Львовской области начались перебои со светом из-за прилёта в объект критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что здание СБУ в Луцке на западе Украины получило повреждения после взрывов. Туда прилетели «Герани».