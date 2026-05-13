ГУР заявило об ударах ВС РФ по объектам энергетики и органам власти на Украине

Российские войска начали комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины с применением беспилотников и баллистических ракет. Об этом заявили в ГУР Минобороны Украины.

«Целями Москвы являются объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетика, предприятия оборонно-промышленного комплекса, здания органов государственной власти», — сказано в сообщении.

В ГУР утверждают, что сначала была проведена массированная атака дронами ради перегрузки украинских систем ПВО, а затем последовали удары баллистическими ракетами.

Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Луцке в западной части Украины беспилотник врезался в здание ГУР. Кроме того, сегодня досталось нефтебазе в Хмельницком, которая загорелась после удара БПЛА. Оба этих города считаются тыловыми.