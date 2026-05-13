Названы суммы штрафов за публикацию информации о терактах и атаках дронов в Москве

Максимальный размер штрафа за публикацию информации о терактах и атаках дронов в Москве составит 200 тысяч рублей. Такое наказание предусмотрено для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы.

Нижняя планка штрафа для юрлиц — 50 тысяч рублей. Для граждан сумма наказания составит от трёх до пяти тысяч, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Такие суммы содержатся в статье 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.

Напомним, 13 мая стало известно, что в Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах в целях борьбы с фейками. Меры будут действовать до отдельного решения. Публикация информации запрещается до размещения данных официальными органами, в числе которых Минобороны, официальные соцсети и сайт мэра и столичного правительства.