В Москве ввели ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Антитеррористическая комиссия Москвы ввела ограничения на распространение текстовых, фото- и видеоматериалов, показывающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотников. Такое решение принято для борьбы с фейками и обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Органам власти, СМИ, экстренным службам, а также обычным гражданам запрещено публиковать информацию о совершении терактов до тех пор, пока официальные данные не появятся на ресурсах Минобороны РФ, на сайте мэра Москвы и в его официальных блогах. Под запрет попадают также кадры с места событий, связанных с повреждением имущества и критически важной инфраструктуры.
Исключение делается только для обращений в правоохранительные органы и экстренные службы, если они носят частный, а не публичный характер. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
Ранее в Дагестане начали применять штрафы за публикации материалов о беспилотниках. Также, в Татарстане глава республики Рустам Минниханов подписал документ о запрете публикации информации об атаках БПЛА, последствиях, расположении систем ПВО и любых данных, которые могут раскрыть эти сведения — цель таких мер обеспечение общественной безопасности, при этом официальные сообщения от властей разрешены к распространению только с указанием первоисточника.
