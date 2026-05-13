В Москве ввели ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА

Антитеррористическая комиссия Москвы ввела ограничения на распространение текстовых, фото- и видеоматериалов, показывающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотников. Такое решение принято для борьбы с фейками и обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Органам власти, СМИ, экстренным службам, а также обычным гражданам запрещено публиковать информацию о совершении терактов до тех пор, пока официальные данные не появятся на ресурсах Минобороны РФ, на сайте мэра Москвы и в его официальных блогах. Под запрет попадают также кадры с места событий, связанных с повреждением имущества и критически важной инфраструктуры.