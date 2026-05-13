Мирный житель погиб после удара ВСУ в городе Севск Брянской области

ВСУ атаковали территорию рядом с почтовым отделением в городе Севск Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы нанесли очередной подлый удар по нашему приграничью», — написал глава региона.

По его словам, в результате атаки погиб мирный житель. Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и заявил, что семье окажут материальную помощь и поддержку. Также после удара повреждения получили здание почты и три легковых автомобиля. На месте работают оперативные и экстренные службы.