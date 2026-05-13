Red Wings заменила затопленный Sukhoi Superjet на сухой для рейса в Батуми

Авиакомпания Red Wings оперативно заменила один борт Sukhoi Superjet 100 на другой после того, как в салоне первого произошёл прорыв в туалетной комнате. Лайнер экстренно сел в подмосковном Жуковском. Об этом перевозчик рассказал Telegram-каналу «База».

Сразу после приземления пассажиров пересадили на резервный «сухой» самолёт, который уже спустя несколько часов благополучно доставил всех в Батуми. На этот раз полёт обошёлся без новых происшествий, связанных с сантехникой.

Напомним, рейс из подмосковного Жуковского в Грузию вынужденно прервали из-за пассажира, устроившего потоп в салоне самолёта. Инцидент произошёл в небе над Мордовией, когда лайнер Red Wings уже набрал высоту: один из путешественников сломал кран с водой, и жидкость начала заливать служебные отсеки. Бортпроводники оперативно перекрыли подачу воды и доложили командиру, который принял решение немедленно возвращаться в аэропорт вылета.