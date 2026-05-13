Россияне завоевали золото, серебро и бронзу на ЮЧЕ-2026 по борьбе

Российские спортсмены завоевали ещё три медали на юношеском чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет, который проходит в болгарском Самокове. Во второй медальный день представители греко-римского стиля принесли стране золото, серебро и бронзу.

Главным героем дня стал Инал Темерсултанов, победивший в весовой категории до 51 кг. На пути к финалу россиянин уверенно прошёл швейцарца Тристана Бернета со счётом 8:0, затем в тяжёлой борьбе оказался сильнее азербайджанца Гусейна Шахруза Мустафазаде — 7:6. В полуфинале Темерсултанов победил грузина Давита Шавадзе, а в решающей схватке уверенно разобрался с представляющим Швецию Исламом Исаевым — 5:1.

Серебряную медаль в категории до 45 кг завоевал Умар Богатырев. До финала россиянин буквально прошёлся катком по соперникам: он всухую победил поляка Матвея Безрукого (10:0), турка Омера Арслана и молдаванина Михая Кодимского. Однако в финальной схватке уступил азербайджанцу Али Джавадли со счётом 1:9.

Бронзу в весе до 60 кг стране принёс Михаил Степанов. Турнир он начал с уверенной победы над литовцем Линасом Лавриновичусом (8:0), но затем уступил болгарину Георгию Петрову Маркову. Поскольку соперник дошёл до финала, россиянин получил шанс выступить в утешительном раунде, где победил армянина Самвела Тонояна, а затем украинца Артема Желобкова — 4:0.

Без медали остался Иван Шулько, выступавший в категории до 71 кг. В финале он уступил итальянцу Николасу Де Грецису со счётом 4:5.

На этом соревнования по греко-римской борьбе завершились. Уже на следующий день медали начнут разыгрывать девушки. За золото поборется Дарья Масленникова (43 кг), а София Белова (57 кг), Мария Грищук (65 кг) и Карина Музалевская (73 кг) выступят в утешительных раундах.

