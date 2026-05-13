Сборная России по тхэквондо пропустила ЧЕ в Германии из-за проблем с визами
Владислав Ларин (справа) на Олимпиаде-2020 в Токио. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сборная России по тхэквондо не смогла принять участие в чемпионате Европы в Мюнхене, поскольку ни один из наших спортсменов так и не получил паспорта с въездными шенгенскими визами. Документы подали ещё в начале апреля, но паспорта до сих пор лежат в немецком консульстве в Москве.
По словам собеседника ТАСС, российская команда вынуждена пропустить турнир именно из-за отсутствия на руках паспортов с визами, разрешающими въезд в Германию. Чемпионат Европы проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая.
Изначально на эти соревнования было заявлено 16 отечественных спортсменов, среди которых олимпийский чемпион Владислав Ларин, чемпионка мира Лилия Хузина, а также призёры прошлогоднего мирового первенства Артём Мытарев, Милана Бекулова и Магомед Абдусаламов.
Этот турнир должен был стать для взрослых российских тхэквондистов первым стартом с национальным флагом за последние четыре года. В конце января Всемирная федерация тхэквондо допустила российских атлетов до международных соревнований с символикой страны — первым таким событием ранее стал юниорский чемпионат мира в Ташкенте.
Ранее сообщалось, что турнир Большого шлема в Астане в весовой категории до 73 кг завершился победой российского дзюдоиста Данила Лаврентьева, который в финальной схватке уверенно одолел итальянца Фабио Базиле. Это первое золото 23-летнего спортсмена на соревнованиях подобного уровня, что подтвердило его статус одного из сильнейших дзюдоистов Европы. Российская сборная также добилась ряда успехов на турнире в Астане: бронзовые награды завоевали Кристина Дудина, Лилия Нугаева и Рамазан Абдулаев (в разных весовых категориях), а серебряные медали достались Сайгиду Керимову и Дали Лилуашвили.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.