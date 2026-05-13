Сборная России по тхэквондо пропустила ЧЕ в Германии из-за проблем с визами

Сборная России по тхэквондо не смогла принять участие в чемпионате Европы в Мюнхене, поскольку ни один из наших спортсменов так и не получил паспорта с въездными шенгенскими визами. Документы подали ещё в начале апреля, но паспорта до сих пор лежат в немецком консульстве в Москве.

По словам собеседника ТАСС, российская команда вынуждена пропустить турнир именно из-за отсутствия на руках паспортов с визами, разрешающими въезд в Германию. Чемпионат Европы проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая.

Изначально на эти соревнования было заявлено 16 отечественных спортсменов, среди которых олимпийский чемпион Владислав Ларин, чемпионка мира Лилия Хузина, а также призёры прошлогоднего мирового первенства Артём Мытарев, Милана Бекулова и Магомед Абдусаламов.

Этот турнир должен был стать для взрослых российских тхэквондистов первым стартом с национальным флагом за последние четыре года. В конце января Всемирная федерация тхэквондо допустила российских атлетов до международных соревнований с символикой страны — первым таким событием ранее стал юниорский чемпионат мира в Ташкенте.