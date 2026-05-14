«Интер» стал 10-кратным обладателем Кубка Италии

Миланский «Интер» стал обладателем Кубка Италии по футболу, обыграв в финале римский «Лацио» со счётом 2:0. Решающий матч прошёл в Риме.

Счёт был открыт уже на 14-й минуте — защитник «Лацио» Адам Марушич отправил мяч в собственные ворота. На 35-й минуте преимущество миланцев удвоил Лаутаро Мартинес.

Благодаря этой победе «Интер» завоевал Кубок Италии в 10-й раз в своей истории и вышел на чистое второе место по числу трофеев турнира. Рекорд принадлежит «Ювентусу», у которого 15 титулов.

Ранее «Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции, обыграв в гостях «Ланс» со счётом 2:0. Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов, который провёл полный матч, оформил «сухарь» и был признан лучшим игроком встречи (MVP).

