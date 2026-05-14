Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 21:36

Сафонов второй год подряд стал чемпионом Франции с ПСЖ

Обложка © Х / Paris Saint-Germain

Обложка © Х / Paris Saint-Germain

«Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции, обыграв в гостях «Ланс» со счётом 2:0. Голы в составе парижан забили Хвича Кварацхелия (19-я минута) и Ибрагим Мбайе (90+4).

Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов, который провёл полный матч, оформил «сухарь» и был признан лучшим игроком встречи (MVP).

Сафонов с наградой лучшему игроку матча. Видео © Х / Paris Saint-Germain

Российский голкипер провёл 15-й матч в сезоне Лиги 1 и в девятый раз сохранил ворота без пропущенных мячей. ПСЖ набрал 76 очков и досрочно обеспечил себе чемпионский титул, который стал для клуба пятым подряд и 14-м в истории.

Стало известно, почему Сафонова не включили в состав сборной России на ближайшие матчи
Стало известно, почему Сафонова не включили в состав сборной России на ближайшие матчи

Ранее Сафонов вместе с ПСЖ пробился в финал Лиги чемпионов. Команда из Парижа разошлась миром с мюнхенской «Баварией» в ответной полуфинальной встрече — 1:1. По итогам двух матчей (общий счёт 6:5) парижане пробились в решающую стадию. В финале ПСЖ предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом», обыгравшим «Атлетико Мадрид».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • Матвей Сафонов
  • ФК ПСЖ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar