Сафонов второй год подряд стал чемпионом Франции с ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции, обыграв в гостях «Ланс» со счётом 2:0. Голы в составе парижан забили Хвича Кварацхелия (19-я минута) и Ибрагим Мбайе (90+4).

Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов, который провёл полный матч, оформил «сухарь» и был признан лучшим игроком встречи (MVP).

Российский голкипер провёл 15-й матч в сезоне Лиги 1 и в девятый раз сохранил ворота без пропущенных мячей. ПСЖ набрал 76 очков и досрочно обеспечил себе чемпионский титул, который стал для клуба пятым подряд и 14-м в истории.

Ранее Сафонов вместе с ПСЖ пробился в финал Лиги чемпионов. Команда из Парижа разошлась миром с мюнхенской «Баварией» в ответной полуфинальной встрече — 1:1. По итогам двух матчей (общий счёт 6:5) парижане пробились в решающую стадию. В финале ПСЖ предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом», обыгравшим «Атлетико Мадрид».