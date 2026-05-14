14 мая, 02:16

Хантавирус очень боится спирта, но не через рот

Инфекционист Мамедов: Хантавирус значительно чувствителен к спирту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gordon88

Хантавирус менее устойчив к составам на основе этилового спирта, чем коронавирус. Для уничтожения возбудителя достаточно раствора концентрацией 30–40%. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета Самир Мамедов.

«Для инактивации коронавируса необходимо содержание этанола не менее 70–80% или изопропанола не менее 75%, тогда как в случае с хантавирусом достаточно 30-40%», приводит слова доцента РИА «Новости».

Врач уточнил, что рекомендации касаются дезинфекции рук и поверхностей, а не употребления внутрь. Эксперт подчеркнул, научных доказательств эффективности спиртных напитков против хантавируса не существует. Злоупотребление алкоголем ослабляет иммунную систему и ухудшает общее состояние организма. Пить спирт для лечения хантавируса бесполезно и опасно для здоровья.

Они нас предупреждали! CoViD, хантавирус и ещё 7 пророчеств из «Симпсонов», которые сбылись

Напомним, Роспотребнадзор и Пограничная служба РФ усилили контроль на пунктах пропуска через государственную границу. Ведомства ввели дополнительные меры для снижения риска завоза в Россию хантавируса Андес. Специалисты задействовали систему «Периметр» для проверки и оценки возможных угроз.

Лия Мурадьян
