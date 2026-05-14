14 мая, 07:50

Пропавших в Химках вдову и её двухлетнюю дочь нашли живыми спустя пять дней

В подмосковных Химках нашли живыми 39-летнюю женщину и её двухлетнюю дочь, которые ранее пропали. Об этом сообщили в поисковом отряде «СпасГрад».

«Мама и девочка найдены вчера, живы, им ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье почти неделю искали 40-летнюю Юлию Калинину и её трёхлетнюю дочь. Известно, что отец девочки умер, а мать тяжело переживала потерю, жаловалась на сильную депрессию и говорила, что ей «всё надоело». О пропаже женщины и ребёнка заявили родители женщины. После этого были организованы поиски.

Обложка © «СпасГрад»

Владимир Озеров
