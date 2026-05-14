Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 07:56

Землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло на юге Новосибирской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Поздним вечером 13 мая на юге Новосибирской области сработали сейсмодатчики. В Искитимском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Оперативное сообщение о землетрясении. Фото © Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Оперативное сообщение о землетрясении. Фото © Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Эпицентр природного явления находился в 4 километрах от села Калиновка. Подземные толчки были зарегистрированы в 23:10 по местному времени (19:10 мск).

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64. Это означает, что колебания земли ощущались большинством людей в зданиях, возможны дребезжание посуды и скрип дверей. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Власти ведут мониторинг состояния жилых строений. МЧС рекомендует сохранять спокойствие и в случае повторных толчков не паниковать.

«Дрожали стены, звенела посуда»: Жители посёлка на Урале две ночи не спят из-за тряски и сирен
«Дрожали стены, звенела посуда»: Жители посёлка на Урале две ночи не спят из-за тряски и сирен

Ранее Life.ru сообщал, что недалеко от побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в Тихом океане, в 28 км северо-восточнее села Малокурильское, очаг залегал на глубине 44 км.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Катастрофы
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar