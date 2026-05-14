Землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло на юге Новосибирской области

Поздним вечером 13 мая на юге Новосибирской области сработали сейсмодатчики. В Искитимском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр природного явления находился в 4 километрах от села Калиновка. Подземные толчки были зарегистрированы в 23:10 по местному времени (19:10 мск).

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64. Это означает, что колебания земли ощущались большинством людей в зданиях, возможны дребезжание посуды и скрип дверей. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Власти ведут мониторинг состояния жилых строений. МЧС рекомендует сохранять спокойствие и в случае повторных толчков не паниковать.

