Любовь и признание не вернуть: В ГД ответили на мольбы Назарова о возвращении в РФ

Супруга актёра Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала в Госдуму письмо с просьбой простить их с мужем за все скандальные заявления о родной стране и позволить вернуться. Однако российское общество не забыло всего того, что успел наговорить артист во время своего «отсутствия». При этом обращение вообще не по адресу, заявила Life.ru депутат Елена Драпеко.

«Разрешение вернуться кому-либо в Россию — это вообще не полномочия Государственной Думы, поэтому они зря пишут», — указала парламентарий.

Попытаться снять с себя иноагентский статус Назаров может посредством обращения через суд в Министерство юстиции. Госдума принимает законы и накладывает обязанности иностранных агентов, а снимает их судебная инстанция, пояснила депутат.

Госдума принимает законы и накладывает обязанности иностранных агентов, а снимает их судебная инстанция. Поэтому они обратились не по адресу. Если желающие не объявлены иноагентами, то они могут возвращаться, и не надо им для этого никакого разрешения. Елена Драпеко Депутат

Собеседница добавила, что у неё нет никаких сомнений в том, что российское общество не примет обратно Назарова и его супругу после всех высказываний, а любовь и признание публики ушли от актёра безвозвратно.

Ранее Life.ru сообщал, что супруга Дмитрия Назарова написала длинное письмо в Госдуму, в котором попросила простить их с мужем и впустить обратно в Россию. Она припомнила все заслуги актёра, указав, что они, оказывается, являются «истинными патриотами своей страны».