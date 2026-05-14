Кеша из «Усатого няня» попал в больницу с невыносимыми болями

Актёр Сергей Проханов, сыгравший Кешу в «Усатом няне», госпитализирован с сильными болями, сообщает Mash. Спектакли с его участием могут быть отменены, если здоровье артиста не поправится. Врачи диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и кисту.

Сейчас основателю «Театра Луны» 73 года. В последнее время он жаловался на сильные боли в спине. Актёр был доставлен в спинальный нейрохирургический центр в Москве. В больнице ему провели необходимую терапию в течение суток, после чего отправили домой восстанавливаться. Артисту запрещены активные физические действия, поэтому спектакли оказались под угрозой срыва.

Ранее звезда российских сериалов Александр Петров признался, что одной из самых сильных ассоциаций с девяностыми для него стал запах Черкизовского рынка. По словам 37-летнего артиста, тот период оставил в его памяти яркие образы и ощущения.