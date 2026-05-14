14 мая, 08:53

Кеша из «Усатого няня» попал в больницу с невыносимыми болями

Обложка © wikipedia.org / АНО «Музыкальное сердце театра»

Актёр Сергей Проханов, сыгравший Кешу в «Усатом няне», госпитализирован с сильными болями, сообщает Mash. Спектакли с его участием могут быть отменены, если здоровье артиста не поправится. Врачи диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и кисту.

Сейчас основателю «Театра Луны» 73 года. В последнее время он жаловался на сильные боли в спине. Актёр был доставлен в спинальный нейрохирургический центр в Москве. В больнице ему провели необходимую терапию в течение суток, после чего отправили домой восстанавливаться. Артисту запрещены активные физические действия, поэтому спектакли оказались под угрозой срыва.

Татьяна Миссуми
