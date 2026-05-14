Двигатель ПД-8 для SJ-100 выдержал град, птиц и воду перед запуском в серию

Ростех сообщил о завершении сертификационных испытаний двигателя ПД-8 для импортозамещённого «Суперджета» (SJ-100). О результатах проверки сообщили в госкорпорации после завершения комплекса тестов.

Российский ПД-8 выдержал град, птиц и обледенение перед запуском в серию. Видео © Telegram / Ростех

Силовая установка, разработанная специалистами ОДК, отработала свыше 6500 часов. За это время образцы прошли десятки испытаний в различных режимах эксплуатации. Во время проверок специалисты оценивали работу агрегата при обледенении. Такие тесты проводились как на стенде ЦИАМ, так и в ходе полётов в Архангельской области.

Кроме того, инженеры выполнили 150-часовые проверки, имитирующие длительную эксплуатацию двигателя для SJ-100. Отдельно проводились испытания с попаданием воды, птиц и града. Также конструкцию проверили на устойчивость при обрыве лопатки вентилятора. Во всех случаях изделие сохраняло работоспособность и устойчивость к внешнему воздействию.

В Ростехе заявили, что ПД-8 подтвердил надёжность и безопасность при эксплуатации в сложных условиях. Там отметили, что в ближайшее время ожидается получение сертификата типа. После завершения программы специалисты провели дефектацию опытного образца. Двигатель полностью разобрали для анализа состояния деталей после экстремальных нагрузок.

Ранее Life.ru писал, что госкорпорация «Ростех» рассчитывает начать серийный выпуск импортозамещённых самолётов SSJ-100 с 2027 года. Об этом глава организации Сергей Чемезов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. К 2030 году в стране планируют выпускать 36 лайнеров МС-21, 20 самолётов SSJ-100 и 12 Ил-114 ежегодно.