Контакты России и США по Украине оставляют положительное впечатление, заявили в МИД

Контакты России и США по украинскому урегулированию оставляют положительное впечатление и показывают способность Вашингтона договариваться. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По словам дипломата, речь идёт как о телефонных переговорах, так и о личных встречах лидеров двух стран. Он отметил, что американская сторона выполняет функции, которые берёт на себя в рамках обсуждения конфликта. Представитель ведомства подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном продолжается по нескольким направлениям.

«Наши контакты с американской стороной, контакты наших президентов, которые были по телефону и очные, они оставляют хорошее впечатление», — сказал дипломат. Он добавил, что США демонстрируют договороспособность в рамках тех инициатив, которые предлагают сами.

Ранее Life.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона продолжать посредничество в урегулировании конфликта на Украине. По словам американского политика, США рассчитывают на возвращение сторон к переговорам и намерены содействовать продолжению диалога. Рубио также заявил, что Вашингтон способен выполнять такую роль.