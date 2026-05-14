Володин ещё не видел письмо жены актёра Назарова о желании вернуться в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока не видел письма Ольги Васильевой, жены актёра Дмитрия Назарова, о желании вернуться в Россию. Об этом он сказал журналистам в четверг.

Репортёры спросили Володина, как он относится к такой просьбе. Спикер Госдумы ответил, что письмо пока к нему не поступало.

«Я, во-первых, письмо не видел, оно пока еще к нам не поступило», — сказал Володин.

Ранее Life.ru сообщал, что супруга Дмитрия Назарова написала длинное письмо в Госдуму, в котором попросила простить их с мужем и впустить обратно в Россию. Она припомнила все заслуги актёра, указав, что они, оказывается, являются «истинными патриотами своей страны».