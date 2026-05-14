В Прикамье главой округа стал супруг экс-мэра, уволенной из-за романа с ним

С 15 мая главой Александровского округа Пермского края станет Владимир Белобаржевский. Он является супругом бывшей главы округа Ольги Белобаржевской, которая лишилась должности после проверки прокуратуры, напоминает URA.RU.

Надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов из-за отношений чиновницы с её заместителем. На тот момент им был как раз Владимир Белобаржевский. Позже пара официально зарегистрировала брак.

После увольнения бывшая руководительница не смогла вновь участвовать в выборах из-за формулировки «утрата доверия». При этом её супруг подал документы и одержал победу.

Ранее Life.ru писал, что бывший глава Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края Максим Бондаренко опубликовал в своём Telegram-канале фрагмент балета «Лебединое озеро» после прошедших у него обысков. Объяснять смысл публикации чиновник отказался, заявив журналистам, что не хочет обсуждать ситуацию по телефону.