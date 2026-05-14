14 мая, 11:31

Чиновник администрации Краснодарского края свёл счёты с жизнью

В Краснодарском крае директор госучреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий Олег Телегин свёл счёты с жизнью прямо у себя дома. Трагедия произошла 13 мая. В момент гибели 52-летний чиновник был один, пишет SHOT.

Следствие начало проверку. В администрации Краснодарского края Телегин работал с 2019 года, он отвечал за управление казённой недвижимостью.

В начале апреля трёх чиновников на Кубани уволили после проверки на коррупцию. А экс-замгубернатора края Анну Минькову приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно за махинации с имуществом. Также был оштрафован глава регионального дептранса Андрей Белугин. Бюджет региона потерял около 12,1 млн рублей из-за коррупции.

