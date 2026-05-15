Курс доллара продолжит снижаться. Как выгоднее поменять валюту Оглавление Как вычислить самый выгодный курс валюты Как курс валюты зависит от дня недели Что делать, если нужно поменять крупную сумму После майских праздников рубль остаётся достаточно крепким. На фоне снижения курса доллара растёт спрос на покупку валюты. Что нужно учесть при обмене, чтобы не потерять деньги? 14 мая, 21:20 Экономисты рассказали, как выгоднее поменять валюту. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Как вычислить самый выгодный курс валюты

Чтобы найти лучший курс валют для обмена, начните со сравнения предложений: даже в один день курсы в разных банках могут заметно отличаться. Крупные банки часто дают более выгодные условия за счёт узкого спреда между покупкой и продажей. Онлайн‑обмен обычно выгоднее, чем обмен в отделении: банку не нужно обслуживать кассу, и это отражается на курсе. Если валюта нужна не в наличной форме, выбирайте мобильный банк или интернет‑банк. Такую рекомендацию дал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Курс доллара упал до 73,34 рубля, но банки сохраняют спред между покупкой и продажей наличной валюты на уровне почти двух рублей. На этом фоне растёт спрос на обмен — вопрос, покупать сейчас или подождать, становится ключевым для тех, кому нужны наличные. Средний курс продажи наличного доллара — 77,33 рубля, покупки — 75,65 рубля. Спред в 1,68 рубля — это плата за возможность получить купюры на руки. Если доллары нужны для поездки в ближайшие 1–3 месяца, такую покупку можно считать оправданной. Однако для долгосрочных инвестиций наличный доллар сегодня выглядит сомнительным инструментом, — считает основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Как курс валюты зависит от дня недели

По словам Дениса Астафьева, лучше всего менять валюту со вторника по четверг: в эти дни межбанковский рынок активен, банки чаще обновляют котировки и держат конкурентные спреды. По понедельникам банки могут закладывать дополнительные риски после выходных, а по пятницам — учитывать возможные колебания на мировых рынках. В оба дня курсы нередко менее выгодные.

— Не стоит торопиться с обменом в дни важных новостей: публикация данных по инфляции, изменение ключевой ставки или геополитические заявления могут вызвать волатильность. В такие моменты банки расширяют спред — это невыгодно для клиента. Также стоит избегать периодов ажиотажного спроса (например, перед сезоном отпусков): рост спроса обычно ведёт к повышению курса, — рассказал Денис Астафьев.

Что делать, если нужно поменять крупную сумму

Если планируете обменять крупную сумму, то рекомендуется разбивать её на несколько частей и покупать валюту в разные дни. Так вы сгладите колебания курса и снизите риск купить «на пике». Также важно следить за комиссиями. Привлекательный курс может оказаться невыгодным, если за ним скрываются дополнительные расходы. Уточняйте, включена ли комиссия в курс, или взимается отдельно. Фиксируйте курс.

— При крупной операции заранее зарезервируйте сумму в банке по текущему курсу — так вы защититесь от его изменения до момента обмена. Проверяйте состояние купюр. Банки могут отказать в обмене или предложить дисконт за мятые, повреждённые или помеченные банкноты, — пояснил Денис Астафьев.

Стоит отметить, что с марта 2022 года действуют ограничения на снятие наличной валюты со счетов: с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять не более 10 000 долларов или эквивалентную сумму в евро, остальные средства выдаются в рублях. Также важно помнить, что валютный рынок волатилен, и стопроцентной гарантии выгодной сделки не существует.

Базовый прогноз аналитиков к концу мая — 76–79 рублей за доллар. В то же время возможен и обратный сценарий: при агрессивных покупках Минфина доллар может вернуться к 80 рублям.

— Если наличные требуются для конкретной поездки, разумно ориентироваться на курс в диапазоне 74–75 рублей. Разница в 1–2 рубля при обмене 1000 долларов составляет примерно 1000–2000 рублей. В таких условиях стратегия усреднения — когда часть валюты покупается сейчас, а часть через 2–3 недели — обычно оказывается эффективнее попыток угадать оптимальный момент для покупки, — рассказал Фёдор Сидоров.

По его словам, хранить крупные суммы в наличных долларах невыгодно. Нужно учитывать высокие спреды, жёсткие требования к состоянию купюр, нулевой процентный доход. Вклады в юанях в некоторых банках дают до 4,5% годовых, рублёвые депозиты — 13–14%.

Авторы Нина Важдаева