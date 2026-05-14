Шоколадная шринкфляция: Сладкоежки засудили производителя Milka

В Германии суд признал вводящим в заблуждение уменьшение веса шоколадки Milka при сохранении прежней упаковки и цены. Об этом сказано в решении инстанции.

Суд Бременасчёл, что производитель Milka Alpine Milk (компании Mondelez International) нарушил правила конкуренции, сократив вес плиток со 100 до 90 граммов и оставив внешний вид упаковки прежним. Там пришли к выводу, что покупатели могли не понять, что за те же деньги получают меньше продукта.

Теперь концерну запретщено продавать шоколад в подобном формате на территории Германии. Решение суда стало одним из наиболее заметных прецедентов в борьбе со шринкфляцией — скрытым уменьшением объема товара при сохранении или повышении его стоимости. В Германии этот случай назвали знаковым.

Ранее эксперты заявили, что к 2050 году шоколад может стать дефицитным продуктом или вовсе исчезнуть с прилавков. Основной угрозой специалисты называют климатические изменения, которые особенно сильно затрагивают регионы Западной Африки и Латинской Америки, где выращивают какао.