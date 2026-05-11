В Петербурге стартовал гастрофестиваль с корюшкой в шоколаде

В Петербурге у стен Петропавловской крепости стартовал главный гастрономический фестиваль, посвящённый корюшке, — гостей ждут классические и экспериментальные блюда, мастер-классы и концерт. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

С утра Неву заполнил фирменный огуречный аромат. Курсанты Морской технической академии имени адмирала Сенявина жарят рыбу на углях в десятках шатров. Мастер производственного обучения Ирина Большакова признаётся: главный секрет — готовить с любовью, чтобы корюшка получилась с хрустящей корочкой.

«Питерских сувениров не так много, которые именно интересные, хорошие. Хотелось фуд-сувенир корюшка. Но корюшку из Питера не увезёшь, корюшку можно есть только на месте. Возникла мысль: ну не в мёд же пихать. Давайте запихнём корюшку в шоколад», — сказал предприниматель, участник праздника Евгений Пен.

Праздник открыл полуденный залп пушки, затем началось театрализованное действо. В программе — экологическая акция по выпуску мальков в Неву, конкурсы и мастер-классы. Гостей становится всё больше год от года. Приезжают даже из других регионов: одна тамбовчанка специально приехала в Петербург попробовать корюшку и осталась в восторге. А местные жители используют фестиваль как возможность открыть для себя необычные вкусовые сочетания.

