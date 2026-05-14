В Пскове вторые сутки ищут пропавшего после уроков школьника

В Пскове разыскивают 15-летнего подростка, который пропал после занятий в школе. Об этом сообщили в Национальном центре помощи региона.

В Пскове пропал 15-летний подросток. Фото © VK / Национальный центр помощи Псковская область

Подросток исчез 13 мая около 15:00. По имеющимся данным, он вышел из школы № 25 на улице Западной, после чего перестал выходить на связь. Рост школьника — около 175 сантиметров, волосы короткие русые. В день исчезновения он был одет в тёмную футболку, широкие серые джинсы и чёрные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местоположении несовершеннолетнего, просят сообщить по телефону: 8 (953) 243-74-01.

Ранее Life.ru рассказывал, что 69-летняя россиянка с деменцией пропала после пересадки в аэропорту Еревана. Её дочь в соцсетях указывает, что женщина могла просто выйти из воздушной гавани и отправиться бродить по улицам.